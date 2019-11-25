İstanbullu Gelin final yaptı Özcan Deniz'in ATV bombası ortaya çıktı
İstanbullu Gelin dizisinin sonra ermesinin ardından şarkıcılığa geri dönen Özcan Deniz, yeni dizi projesi için harekete geçmeye başladı.
Bir döneme damga vuran şarkılarının yanı sıra son zamanlarda senaryosunu yazdığı projelerle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Özcan Deniz'in, ATV kanalında yayınlanmak üzere yeni bir dizi hazırlığında olduğu öğrenildi.
Özcan Deniz'in, dizinin senaryosunu dayısının gerçek hikayesinden yola çıkarak yazdığı da öğrenildi. Hatta Birsen Altuntaş'ın haberine göre adı Kral olacak dizi için Barış Arduç ve Burak Deniz'e teklif gittiği konuşuluyor.
Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük olan Feyza Aktan ile boşanmıştı. Boşanma sebeplerinin bir başka kadın olduğu iddiaları ise kulaktan kulağa yayılmış hatta Feyza Aktan'ın Deniz'in telefonunda bazı mesajlar yakaladığı söylenmişti.
Peki Özcan Deniz kimdir?
19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.