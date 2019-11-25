İstanbullu Gelin final yaptı Özcan Deniz'in ATV bombası ortaya çıktı

Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük olan Feyza Aktan ile boşanmıştı. Boşanma sebeplerinin bir başka kadın olduğu iddiaları ise kulaktan kulağa yayılmış hatta Feyza Aktan'ın Deniz'in telefonunda bazı mesajlar yakaladığı söylenmişti.