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İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

LEVENT'te, İETT otobüsüne binerken İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı. 

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İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. 

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İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı
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