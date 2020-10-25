İstanbul'dan ürküten manzara! Sahillerde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunluk

Kendisinin kurallara uyduğunu belirten Kazım Çalışkan, “Çoğunluk dikkat ediyor ama takmayan da çok var. Mesafeye de biz burada uymaya çalışıyoruz ama yine uymayanlar da var tabi. Vaka sayıları da bu gidişle daha da artar” diye konuştu.