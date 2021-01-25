İstanbul'dan şaşırtan görüntü! Sahil kırmızıya büründü gören hayrete düştü
İSTANBUL Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü.
İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahilinde ortaya çıkan görüntü görenleri hayrete düşürdü.
15
Sahil etkili olan lodos nedeniyle kırmızı yosunlarla kaplandı.
25
Her yıl olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yosunlardan etkilendi.
35
Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı.
45