BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48

İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü

|
İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, geçtiğimiz dakikalarda yoğun bir katılım ile başladı. On binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı birlik mesajı verdi.

İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü - Resim: 1

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler çığ gibi büyüyor...

Bu kapsamda, İstanbul’da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşü düzenlendi. 

111
İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü - Resim: 2

On binler Gazze'ye umut ışığı olmak ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı birlik mesajı vermek için Beyazıt'ta toplandı. 

211
İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü - Resim: 3

"GAZZE'YE UMUT IŞIĞI OL" SLOGANIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE YOĞUN DESTEK

Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı yeni bir adım attı. 

311
İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü - Resim: 4

Kuruluşlar, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş düzenledi. 

411