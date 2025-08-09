İstanbul’dan Gazze’ye dayanışma: "Umut Işığı Ol" yürüyüşü
Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, geçtiğimiz dakikalarda yoğun bir katılım ile başladı. On binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı birlik mesajı verdi.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler çığ gibi büyüyor...
Bu kapsamda, İstanbul’da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşü düzenlendi.
On binler Gazze'ye umut ışığı olmak ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı birlik mesajı vermek için Beyazıt'ta toplandı.
"GAZZE'YE UMUT IŞIĞI OL" SLOGANIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE YOĞUN DESTEK
Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı yeni bir adım attı.
Kuruluşlar, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş düzenledi.