İstanbul'dan Fransa'ya uzanan vahşet! Çocukları için fedakarlık yapan anne vahşice katledildi: 'Aile de işin içinde'

Dur durak bilmeyen kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Üstelik bu kez vahşet yurt dışına taşındı. Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş(40), inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı. Çocukları Mina (8) ve Arda'yı (14) yanına alarak yurda dönen genç kadın İstanbul'a yerleşti. 19 yaşındaki Kerem ise babasıyla kaldı.