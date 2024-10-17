İstanbul'dan Fransa'ya uzanan vahşet! Çocukları için fedakarlık yapan anne vahşice katledildi: 'Aile de işin içinde'
Fransa'da yaşayan Seval Keleş 17 yıllık eşinin şiddetinden kaçmak için İstanbul'a geldikten bir süre sonra tekrardan Fransa'ya döndü. Anne Seval Keleş'in çocukları için yaptığı fedakarlık hayatına mal oldu. Cani koca gelmesi için ısrar ettiği eşini döndükten 1 hafta sonra katletti.
Dur durak bilmeyen kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Üstelik bu kez vahşet yurt dışına taşındı. Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş(40), inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı. Çocukları Mina (8) ve Arda'yı (14) yanına alarak yurda dönen genç kadın İstanbul'a yerleşti. 19 yaşındaki Kerem ise babasıyla kaldı.
Çocuklarının eğitimi için geri döndü: Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, boşanma davası süren Ahmet Keleş, çocukların eğitimi için Seval Tuğba Keleş'i dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Üniversiteyi kazanan Kerem de annesini yanında istiyordu.
Baskılara dayanamayan ve çocuklarının eğitim hayatı için dönmeye karar veren genç anne, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak çok geçmeden ikili arasında tartışmalar yeniden baş gösterdi.
Fedakarlığı canına mal oldu
12 Ekim günü Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile baş başa kaldı. Öğle saatlerinde karısına saldıran Ahmet Keleş, talihsiz kadını katletti. Cani koca ise Fransız güvenlik güçlerini arayıp karısını döverek öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti.