İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giden ve motosikletin üzerinde dans ederek terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Magandanın ehliyetine el konularak, 451 lira para cezası kesildi.