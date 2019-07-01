İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı
İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 'tek teker' kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.
İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giden ve motosikletin üzerinde dans ederek terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Magandanın ehliyetine el konularak, 451 lira para cezası kesildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarında bir motosikletli maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü.
Aynı maganda, trafiğe açık alanda motosikleti üstüne çıkarak sürmüş, ellerini bırakmış ve başka bir görüntüde ise tek tekerlek üzerinde dans etmişti.
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri çalışma başlattı.