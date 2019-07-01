İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı

İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 'tek teker' kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.

İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı - Sayfa 1

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giden ve motosikletin üzerinde dans ederek terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Magandanın ehliyetine el konularak, 451 lira para cezası kesildi.

113
İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı - Sayfa 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarında bir motosikletli maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü.

213
İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı - Sayfa 3

Aynı maganda, trafiğe açık alanda motosikleti üstüne çıkarak sürmüş, ellerini bırakmış ve başka bir görüntüde ise tek tekerlek üzerinde dans etmişti.

313
İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı - Sayfa 4

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

413