İstanbul'daki tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi salgın hastanesi oluyor
İSTANBUL'daki tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.
İSTANBUL Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak.
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Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından koronavirüs hastalarına hizmet verecek.
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Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor.
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Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor.
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