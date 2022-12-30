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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşların, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak için sosyal güvenlik merkezleri önünde oluşturduğu yoğunluk, ikinci günde de sürüyor.

İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarına gelmeye devam ediyor.

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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

Prim günlerini hesaplatmak isteyen Sevda Altun, saat 08.00'de geldiğini, emeklilik hakkından faydalanmak istediğini ve doğum borçlanması için başvuracağını anlattı.

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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

EYT'li vatandaşlardan Hasan Yavuz, Bağ-Kur'a prim borcu olduğunu, sigortasını dondurduğu günleri ödemek için başvuru yapacağını belirtti.

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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

Yeni yıla girmeden başvurmak istediğini dile getiren Yavuz, "1997 girişim var. Bir aksilik olmazsa günlerimizi yatırabilirsek emekli olacağız." dedi.

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