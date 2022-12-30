İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşların, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak için sosyal güvenlik merkezleri önünde oluşturduğu yoğunluk, ikinci günde de sürüyor.
EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarına gelmeye devam ediyor.
Prim günlerini hesaplatmak isteyen Sevda Altun, saat 08.00'de geldiğini, emeklilik hakkından faydalanmak istediğini ve doğum borçlanması için başvuracağını anlattı.
EYT'li vatandaşlardan Hasan Yavuz, Bağ-Kur'a prim borcu olduğunu, sigortasını dondurduğu günleri ödemek için başvuru yapacağını belirtti.
Yeni yıla girmeden başvurmak istediğini dile getiren Yavuz, "1997 girişim var. Bir aksilik olmazsa günlerimizi yatırabilirsek emekli olacağız." dedi.