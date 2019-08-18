İstanbul'daki sel sonrası Eminönü bu hale geldi zarar çok büyük
Dün megakenti etkisi altına alan sel felaketinden fazlasıyla etkilenen Eminönü'nde esnaf, zararın karşılanmasını bekliyor.
İstanbul'da dün kuvvetli yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Eminönü oldu. Alt geçitler su altında kaldı, iş yerlerini su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla su tahliye yoluyla çekildi. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan yer altı çarşına gelen bazı esnaflar da kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı.
Belediyeye ait temizlik görevlileri ise Eminönü'nde temizlik çalışmalarını sürdürdü. İş yerinin önüne gelen ve yer altı çarşısının bir anda suyla dolduğunu söyleyen esnaf Emrah Kandemir , "Büyük bir maddi zararımız var. 10 dakikada oldu. Herkes dışarı çıktı. Bugün kapalı kalacak, kimse içeriye giremeyecek. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek." dedi.
Zararımız çok büyük
Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise "Normalde deniz tarafından gelmezdi, dün oradan da su geldi. Birden bastı. Biz de kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz." diye konuştu.
İmamoğlu: Maddi olarak yanınızdayız!
Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dükkanları zarar gören esnafa "Maddi manevi yanınızdayız. Hasarınızı tespit edin. Bizim arkadaşlarımız da rapor hazırlayacak. O raporlar sonrasında maddi manevi sizlerin yanınızda olacağız." dedi.