İstanbul'daki sel sonrası Eminönü bu hale geldi zarar çok büyük

Zararımız çok büyük

Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise "Normalde deniz tarafından gelmezdi, dün oradan da su geldi. Birden bastı. Biz de kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz." diye konuştu.