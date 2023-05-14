İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor
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İSTANBUL'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacakları okullarda yoğunluk oluşturdu.
Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu megakentte oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren seçmeler demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
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Yüksek Seçim Kurulu tarafından kent genelinde belirlenen okullara vatandaşlık görevini yapmak için gelen seçmenler, binaların önlerinde ve çevresinde yoğunluğa neden oldu.
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Bazı okulların girişlerinde ve sandıkların bulunduğu sınıfların önlerinde ise kuyruklar oluştu.
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