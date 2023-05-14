BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12

İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor

|
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor

İSTANBUL'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacakları okullarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor

Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu megakentte oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren seçmeler demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.

14
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kent genelinde belirlenen okullara vatandaşlık görevini yapmak için gelen seçmenler, binaların önlerinde ve çevresinde yoğunluğa neden oldu.

24
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor

 Bazı okulların girişlerinde ve sandıkların bulunduğu sınıfların önlerinde ise kuyruklar oluştu.

34
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu sürüyor
44