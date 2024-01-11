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İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!

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İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!

Yıllarca okullarda, hastanelerde psikolog olarak görev yapan, kliniğinde hizmet veren, köşe yazıları ve kitap yazan Şeyda Nur Boybeyi, Burhaniye'de babasının arazisine kurduğu çiftlikte arkadaşının desteğiyle hayvanlarına bakıyor, sokak sütçülüğü yapıyor.

İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!

İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Şeyda Nur Boybeyi, mega kentin yoğunluğundan sıkılıp mesleğinden vazgeçerek babasının Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.

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İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2000 yılında mezun olan 45 yaşındaki Boybeyi, okullarda ve hastanelerde bireysel psikologluk yapmaya başladı.

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İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!

Kliniğini 2008'de açan, bazı gazetelerdeki köşe yazılarının yanı sıra bir kitap kaleme alan Boybeyi, 2020'den itibaren karavan hayatını tercih etti.

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İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!

İstanbul'un kalabalığı ve yoğunluğundan sıkılan Boybeyi, babasının Burhaniye ilçesi kırsal Çoruk Mahallesi'nde hobi amaçlı kurduğu 16 dönüm alandaki çiftliği işletmeye çevirdi ve 1,5 yıl önce buraya yerleşti.

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