İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu!
Yıllarca okullarda, hastanelerde psikolog olarak görev yapan, kliniğinde hizmet veren, köşe yazıları ve kitap yazan Şeyda Nur Boybeyi, Burhaniye'de babasının arazisine kurduğu çiftlikte arkadaşının desteğiyle hayvanlarına bakıyor, sokak sütçülüğü yapıyor.
İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Şeyda Nur Boybeyi, mega kentin yoğunluğundan sıkılıp mesleğinden vazgeçerek babasının Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2000 yılında mezun olan 45 yaşındaki Boybeyi, okullarda ve hastanelerde bireysel psikologluk yapmaya başladı.
Kliniğini 2008'de açan, bazı gazetelerdeki köşe yazılarının yanı sıra bir kitap kaleme alan Boybeyi, 2020'den itibaren karavan hayatını tercih etti.
İstanbul'un kalabalığı ve yoğunluğundan sıkılan Boybeyi, babasının Burhaniye ilçesi kırsal Çoruk Mahallesi'nde hobi amaçlı kurduğu 16 dönüm alandaki çiftliği işletmeye çevirdi ve 1,5 yıl önce buraya yerleşti.