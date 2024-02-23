İstanbul'daki hayatını bıraktı, memleketinde besici oldu!
İstanbul'da demir doğrama üzerine çalıştığı iş yerini kapatarak 2 yıl önce Ordu'ya yerleşen 45 yaşındaki Fatih Kaya, devlet desteğiyle başladığı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle geçimini sağlıyor.
İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsünden sıkılan 45 yaşındaki Fatih Kaya, iş yerini kapatarak memleketi Ordu'ya dönüp besici oldu.
Cihat ve Ayşe Kaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Fatih Kaya, 6 yaşındayken ailesiyle Tokat'ın Turhal ilçesine, 1995'te ise İstanbul'a taşındı. İstanbul'da demir doğrama üzerine çalışmaya başlayan Kaya, 2006'da kendi iş yerini açtı.
Yıllar içinde İstanbul'un trafiği, kalabalığı ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Kaya, memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde besicilik yapmaya karar verdi. Baba evinin yanındaki bahçede 700 metrekare alan üzerine 5 sene önce tesis kuran Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında kullandığı krediyle 50 büyükbaş hayvan satın aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının ekipman ve yem desteğinden de faydalanan Kaya, 8 yıl önce memleketlerine dönen anne ve babasının yardımıyla işleri uzaktan yürüttü. İstanbul'daki iş yerini 2022'de kapatarak Ordu'ya dönen Fatih Kaya, İkizce ilçesinin Başönü Mahallesi'ne yerleşti ve işinin başına geçti.