İstanbul'daki hayatını bıraktı, memleketinde besici oldu!

Cihat ve Ayşe Kaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Fatih Kaya, 6 yaşındayken ailesiyle Tokat'ın Turhal ilçesine, 1995'te ise İstanbul'a taşındı. İstanbul'da demir doğrama üzerine çalışmaya başlayan Kaya, 2006'da kendi iş yerini açtı.