İstanbul'daki fuarda kadın ayakkabısı 10 bin avroya alıcı buldu

"Bu yılı 1,5 milyar dolar ayakkabı ihracatı ile kapatmak hayal değil" EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ayakkabı sektörünün üretim kabiliyeti açısından dünya ile yarışır hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: