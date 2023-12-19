İstanbul'daki fabrikasını 3 yıl önce memleketine taşıdı 170 gence istihdam sağladı

İstanbul'da yıllarca çalışmasına rağmen Bitlis'i unutamadığını anlatan Demirkıran, şunları kaydetti:

"Fabrikada günlük 6 bin-6 bin 500 parça ürün üretiyoruz. Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye, iç piyasaya ve anlaşmalı olduğumuz firmalara üretim yapıyoruz. Fabrikamızda 170 kişi çalışıyoruz. İyi ki memleketimize gelmişiz. Burada teşviklerden yararlanıyoruz. Desteğinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz."