İstanbul'daki fabrikasını 3 yıl önce memleketine taşıdı 170 gence istihdam sağladı
Bitlis'ten 1992'de ailesiyle göç ettikleri İstanbul'da yıllarca tekstil sektöründe çalışan, kendi işletmesini kuran Ömer Demirkıran, yıllar sonra memleketine dönerek devletin sunduğu desteklerle açtığı fabrikada 170 gence istihdam sağladı.
Bitlis merkeze bağlı Kokarsu köyünden 31 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giden Demirkıran, burada tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurdu. Kısa sürede işletmesini büyüterek ürettiği ürünleri yurt dışına göndermeye başlayan Demirkıran, 3 yıl önce İstanbul'daki fabrikasını memleketi Bitlis'e taşımaya karar verdi.
Devletin sağladığı desteklerle Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuran Demirkıran, 170 genci istihdam ederek memleketlerinde para kazanmalarını sağladı.
Fabrikada günlük üretilen yaklaşık 6 bin 500 parça kıyafeti, yurt içi pazarın yanı sıra birçok ülkeye gönderen Demirkıran, AA muhabirine, aldığı destekler sayesinde kurduğu fabrikayla memleketine hizmet etme hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İstanbul'da yıllarca çalışmasına rağmen Bitlis'i unutamadığını anlatan Demirkıran, şunları kaydetti:
"Fabrikada günlük 6 bin-6 bin 500 parça ürün üretiyoruz. Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye, iç piyasaya ve anlaşmalı olduğumuz firmalara üretim yapıyoruz. Fabrikamızda 170 kişi çalışıyoruz. İyi ki memleketimize gelmişiz. Burada teşviklerden yararlanıyoruz. Desteğinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz."