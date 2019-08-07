İstanbul'daki cami minaresi vatandaşları isyan ettirdi namaza gidenler korku içinde

Diyanet İşleri Başkanlığı da ilgili şirketlere yazı göndererek bunların kaldırılmasını istedi. Minarenin şerefesini çevreleyen baz istasyonları ve yere kadar uzanan kalın kablolar ve avludaki 3 büyük jeneratörden rahatsız olan mahalle sakinleri, namaza giderken korktuklarını dile getirdi.