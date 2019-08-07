İstanbul'daki cami minaresi vatandaşları isyan ettirdi namaza gidenler korku içinde
İSTANBUL'un Avcılar ilçesinde bulunan ve adını Kuzey Makedonya'nın bir şehrinden alan Kalkandelen Camii'nin baz istasyonuna dönüşen minaresi, mahalle sakinlerini çileden çıkardı.
Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'ndeki Kalkandelen Camii'nin minaresi ve girişi GSM şirketlerinin baz istasyonuna dönüştü. Namaza giden mahalle sakinleri tepkilerini dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikayette bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı da ilgili şirketlere yazı göndererek bunların kaldırılmasını istedi. Minarenin şerefesini çevreleyen baz istasyonları ve yere kadar uzanan kalın kablolar ve avludaki 3 büyük jeneratörden rahatsız olan mahalle sakinleri, namaza giderken korktuklarını dile getirdi.
İnsan sağlığına tehdit: Caminin hemen yakınlarında oturan Ali Burhan Simsar, Cuma namazlarını sürekli bu camide kıldığını, baz istasyonu sayısının son dönemde çok fazla arttığını, bunların insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Avcılar Müftüsü Bekir Derin, “Cami minaresindeki baz istasyonu cihazlarının minareden sökülmesi için ilgili firmalarla yazışmalar devam ediyor." diyerek şu açıklamalarda bulundu: