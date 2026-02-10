İstanbul'daki bu ilçe 57 ilden daha kalabalık! Bir ilk yaşandı, şoke eden rakamlar
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken 57 ili geride bıraktı.
Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.
Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.
Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti.
Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.