İstanbul'daki anne cinayeti! Kafasını kesip tencereye koymuştu balta ve satır detayı
İSTANBUL'da annesini öldüren Tuğçe Sayın hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda Sayın’ın annesinin cinayetinde kullandığı satır ve baltayı birkaç gün önce aldığı tespit edildi. Ayrıca anne Sevilay Palabıyık’ın daha önce kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
İSTANBUL Küçükçekmece’de 35 yaşındaki kızı Tuğçe Sayın ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Sevilay Palabıyık’a ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giden polisleri içeri almayan Tuğçe Sayın, annesinin nerede olduğu sorulduğunda ise, “Kafamı dinlemek istiyorum deyip erkenden çıktı” dedi.
Ancak içeriye baktıklarında salonda kanları gören polisler içeri girince Sevilay Palabıyık’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Banyoda bulunan Palabıyık’ın başı ise mutfaktaki bir tencerenin içinde bulunurken, sol bacağındaki kemikten ayrılan etleri ise başka bir kovanın içinde bulundu.
Birkaç gün önce almış
Milliyet'in haberine göre Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuğçe Sayın buradaki ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermedi.
Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda Sayın’ın olaydan birkaç gün önce satır ve balta aldığını tespit etti. Satır ve baltayı annesinin başını gövdesinden ayırmak için kullandığı tespit edilen Sayın’ın cinayeti daha önceden planlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.