İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!
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E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy istikametinde hız yapan bir sürücü 12 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralanırken ortalık adeta mahşer yerine döndü. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.
Kaza, saat 01.20 sıralarında E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yaparak otoyolda ilerleyen otomobil ticari taksiye çarptı.
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Otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 500 metre otoyolda ilerlemeye devam eden otomobil, başka bir kaza nedeniyle tedbir amacıyla yavaşlatılan trafikte bekleyen araçlara çarptı.
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Kaza sonrası zincirleme kaza yaşanırken 12 araç birbirine girdi.
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Kaza nedeniyle ortalık adeta mahşer yerine döndü. 1’i bebek 8 kişi yaralandı.
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