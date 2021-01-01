İstanbul'da zam kuyruğu! Taksimetre açılışına 1.5 lira zam Yenikapı'da taksiciler kuyruk oldu

Taksici Şentürk, "İşlemi yaptırıp bir de dezenfektan sonrası gideceğiz. Ama yoğun bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen yoğun. Bugün bitmez diğer arkadaşlar daha sonra gelebilir. Zammın bize çok yarayacağını düşünmüyorum daha çok mal sahiplerine yarayacak gibi duruyor” dedi.