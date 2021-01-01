İstanbul'da zam kuyruğu! Taksimetre açılışına 1.5 lira zam Yenikapı'da taksiciler kuyruk oldu
İSTANBUL'da taksilere yapılan zam sonrası taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yeni güncellemeye göre daha önce 13 liradan açılan taksimetre 14.50 TL'den açılacak.
İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için
Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti. 3 gün sürecek ayar işlemleri için bekleyen sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.
Ayar işlemleri için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederek, yapılan zammın daha çok mal sahiplerinin işine yaradığını söylediler.
Uzun süredir orada bekleyen taksici Özer Şentürk, “Taksimetre zam ayarları yapılacak. Yüzde 11’lik zam geldi. 13 liraydı 14,50 TL oldu" diye konuştu.
Taksici Şentürk, "İşlemi yaptırıp bir de dezenfektan sonrası gideceğiz. Ama yoğun bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen yoğun. Bugün bitmez diğer arkadaşlar daha sonra gelebilir. Zammın bize çok yarayacağını düşünmüyorum daha çok mal sahiplerine yarayacak gibi duruyor” dedi.