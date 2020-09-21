İstanbul'da yüzünü kızgın yağla yakan sevgilisi tutuklanınca affedin diye ağladı
Küçükçekmece'de Ersin Ülker, birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attı ve tutuklandı. Kübra Tayfur şikayetini geri çekti. Mahkeme Ersin Ülker'e 14 yıl hapis cezası verdi. Kararı duyan kadının mahkemedeki sözleri şok etti.
İSTANBUL Küçükçekmece'de 15 Eylül 2019'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şikayetinden vazgeçen kadın gözyaşları eşliğinde “Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu” diyerek tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur Kübra Tayfur ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan “Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatı ise “Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır” şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise “Çok üzgünüm” dedi.
Sarılmaya çalıştı: Bırakın onu...
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan tutuklu sanık Ülker’e 12 yıl hapis cezası verirken, “Konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan da sanığın 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.