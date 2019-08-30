İstanbul'da yüzlerce taksici ayar kuyruğunda

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yüzlerce taksici ayar kuyruğunda

İSTANBUL'da taksilere yüzde 25 oranındaki zam pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Taksiciler, İstanbul'da, taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.

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İSTANBUL'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek.

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Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi.

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Taksiciler, yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor.

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Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. 

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