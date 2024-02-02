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İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ortalık kıyamet yerine döndü! Çok sayıda yaralı var...

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İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ortalık kıyamet yerine döndü! Çok sayıda yaralı var...

İSTANBUL'da Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı.

İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ortalık kıyamet yerine döndü! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki 58 EZ 342 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki 20 AJS 27 plakalı kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ortalık kıyamet yerine döndü! Çok sayıda yaralı var...

Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ortalık kıyamet yerine döndü! Çok sayıda yaralı var...

Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ortalık kıyamet yerine döndü! Çok sayıda yaralı var...

İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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