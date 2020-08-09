İstanbul'da yolcu otobüsü otoyoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre gece 00.00'da Karabükten aldığı yolcularla yola çıkan Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra otogara doğru giderken Eyüpultan Çiftalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.