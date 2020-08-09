İstanbul'da yolcu otobüsü otoyoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır
İstanbul'da yolcu otobüsü otoyolda yoldan çıktı. Son dakika bilgisine göre, Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır...
Edinilen bilgiye göre gece 00.00'da Karabükten aldığı yolcularla yola çıkan Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra otogara doğru giderken Eyüpultan Çiftalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.
Yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerleyen otobüs beton üst geçidin ayağına çarptı.
Köprüye çarpınca yolcular camdan dışarı fırladı
Otobüsün köprü ayaklarına çarparak savrulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.