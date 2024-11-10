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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

İSTANBUL'da kaza... Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Ekipler kaza yerine sevk edildi

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.  Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
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