İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yola devrilen vinç nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti - Sayfa 1

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç yola devrildi. Kazada yaralanan vinç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı.

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İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti - Sayfa 2

Kaza, saat 06:30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Kurt yönetimindeki 10 NA 550 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

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İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti - Sayfa 3

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti - Sayfa 4

Devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan vinç sürücüsü Sinan Kurt hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. 

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