İstanbul'da yola devrilen vinç trafiği felç etti
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL'da sabah saatlerinde yola devrilen vinç nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç yola devrildi. Kazada yaralanan vinç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı.
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Kaza, saat 06:30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Kurt yönetimindeki 10 NA 550 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan vinç sürücüsü Sinan Kurt hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.
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