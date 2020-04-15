İstanbul'da yoğun bakımda koronavirüsle mücadele böyle yapılıyor! Reuters görüntüledi

Koronavirüs salgınında Türkiye'de en fazla vaka ve ölümün görüldüğü kent olan İstanbul'daki koronavirüs hastanelerinde yoğunluk sürüyor. Reuters haber ajansı, İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakımına girerek sağlık çalışanlarının çabalarını gözler önüne serdi. Hürriyet ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki koronavirüs bölümünü görüntüledi. İşte o görüntüler...