İstanbul'da yoğun bakımda koronavirüsle mücadele böyle yapılıyor! Reuters görüntüledi
Türkiye'de koronavirüsün başkenti İstanbul'da Covid-19'la savaş nasıl veriliyor? Hastanelerde durum ne? Reuters yoğun bakıma girip hastaları görüntüledi. İşte İstanbul'un koronavirüsle mücadelesinden fotoğraflar...
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en fazla vaka ve ölümün görüldüğü kent olan İstanbul'daki koronavirüs hastanelerinde yoğunluk sürüyor. Reuters haber ajansı, İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakımına girerek sağlık çalışanlarının çabalarını gözler önüne serdi. Hürriyet ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki koronavirüs bölümünü görüntüledi. İşte o görüntüler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği son bilgilere göre Türkiye’de vaka sayısı 65 bin 111’e, ölü sayısı 1403’e yükseldi. Salgının Türkiye’de en çok etkilediği şehir olan İstanbul’da virüsle mücadeleyi Reuters görüntüledi. Fotoğrafta sağlık çalışanları koruyucu ekipman konusunda birbirlerine yardım ediyor.
Medicana International Hastanesi’ne giren Reuters muhabiri, yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumunu paylaştı. Söz konusu karelerde hastalara ilaç veren hemşirelerin, yemek yemelerine de yardımcı olduğu görülüyor. (FOTO: Mustafa Ak isimli hastaya yemeğini hemşire yediriyor.)
Haberde, virüse yakalandıktan sonra tedaviyle sağlığına kavuşan Abdullah Can Yüce isimli vatandaşın, plazma tedavisi için kan bağışı yaptığı belirtildi. (FOTO: Abdullah Can Yüce, plazma tedavisi için kan bağışlıyor.)