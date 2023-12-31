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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor

Türkiye yeni yıla girmeye hazırlanıyor. İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları havaların kararmasıyla birlikte başladı. Taksim Meydanı ve Kadıköy Meydanı yılbaşı kutlamak isteyenlerce doldurulmaya başlandı.

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor

İstanbul'da yılbaşı heyecanı başladı. Yılbaşı kutlaması yapılacak meydanlar dolmaya başlandı. 

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor

İstanbul'da yeni yıla İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor

İstanbul'da yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor

Yılbaşında Taksim’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirildi. 

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