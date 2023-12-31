İstanbul'da yılbaşı kutlamaları başladı! Taksim ve Kadıköy cıvıl cıvıl! Kaçak göçmen denetimi yapılıyor
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Türkiye yeni yıla girmeye hazırlanıyor. İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları havaların kararmasıyla birlikte başladı. Taksim Meydanı ve Kadıköy Meydanı yılbaşı kutlamak isteyenlerce doldurulmaya başlandı.
İstanbul'da yılbaşı heyecanı başladı. Yılbaşı kutlaması yapılacak meydanlar dolmaya başlandı.
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İstanbul'da yeni yıla İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.
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İstanbul'da yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.
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Yılbaşında Taksim’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirildi.
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