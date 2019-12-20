İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları! Cadde ve sokaklar ışıl ışıl
Yeni yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. İstanbul'un işlek caddelerinde ve meydanlarındaki ağaçlar ışıklandırıldı.
Sokakları adeta lamba gibi aydınlatan ağaçlara zaman zaman ışıklandırılmış binalar eşlik etti. Yeni yıla sakin hazırlanan istanbul'u güzel bir yılbaşı bekliyor. Işıl ışıl sokaklar, caddeler, binalar yeni yılın habercisi...
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İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından birisi olan İstiklal Caddesi, cadde boyu yeni yıl ışıklarıyla donatıldı.
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Nişantaşı'nda ise yeni yıl süslemelerinin adresi Nişantaşı Meydanı oldu.
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Vatandaşların, Nişantaşı Meydanı'nda ışıklar ve süslerle donatılmış yılbaşı ağaçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği görülüyor.
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