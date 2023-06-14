İstanbul'da yeni salgın patladı! Kızamık nedeniyle çocuklar ölmeye başladı! 'Aşı yaptırın' uyarısı geldi
İSTANBUL’da kızamık nedeniyle hastanelere yapılan başvuru sayısı endişe verici boyuta ulaştı. İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetimi, “İstanbul’da kızamık hastalığındaki artış endişe verici, kaybedilen çocuklar var" açıklaması yaptı. Kızamık salgınını aşı karşıtlarının propagandalarına inanan ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmamasının tetiklediği belirtiliyor.
İstanbul'da yeni salgın başladı. İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul'da kızamık vakalarının endişe verici olduğuna dikkat çekerek, anne babaları çocuklarını aşılatmaları konusunda uyardı. İstanbul'da kızamık nedeniyle ölen çocuklar olduğu açıklandı. İşte İTO'dan yapılan o açıklamadan dikkat çeken satır başları...
Vaka sayıları endişe verici boyutta
- İstanbul'da kızamık hastalığındaki artış endişe verici, kaybedilen çocuklar var, bu seyir en kısa zamanda önlenmelidir. Hastalıkların ortaya çıkıp da büyük insan topluluklarına yayılarak bir halk sağlığı sorununa yol açmadan önce yapılması gereken koruyucu hekimlik uygulamaları hızlandırılmalı.
İstanbul'da kızamıktan ölen çocuklar var
- Bugün burada kızamık hastalığıyla ilgili kötü gidişata dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz, çünkü İstanbul'da kızamık hastalığında endişe verici bir artış olduğunu ve ne yazık ki kızamık salgını nedeniyle kaybedilen çocuklar olduğunu biliyoruz. Kızamık, tarihi çok eskilere dayanan ve milyonlarca insanın hayatına ve ondan daha fazlasının sakat kalmasına yol açan, bulaştırıcılığı yüksek bir hastalıktır.
Türkiye salgında Avrupa'da üçüncü
-Türkiye, Nisan 2022 Mart 2023 tarihleri arasında Avrupa'daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan'dan sonra 457 olgu ile Türkiye gelmektedir. Bu sayının 343’ü de 2023’ün ocak ve şubat aylarına aittir. Sahada çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerden mart ayından itibaren yeni olguların olduğunu biliyoruz.