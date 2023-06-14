İstanbul'da yeni salgın patladı! Kızamık nedeniyle çocuklar ölmeye başladı! 'Aşı yaptırın' uyarısı geldi

İstanbul'da kızamıktan ölen çocuklar var

- Bugün burada kızamık hastalığıyla ilgili kötü gidişata dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz, çünkü İstanbul'da kızamık hastalığında endişe verici bir artış olduğunu ve ne yazık ki kızamık salgını nedeniyle kaybedilen çocuklar olduğunu biliyoruz. Kızamık, tarihi çok eskilere dayanan ve milyonlarca insanın hayatına ve ondan daha fazlasının sakat kalmasına yol açan, bulaştırıcılığı yüksek bir hastalıktır.