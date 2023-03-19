İstanbul’da yaşlı çifte hırsız şoku! 400 lirayı çalıp ellerini kolların sallayarak kaçtılar

Yaşlı çiftin alışveriş için evden ayrılmasını fırsat bilen şahıslar, ardından binaya girdi. Şahıslar çiftin çıktığı giriş kattaki dairenin kapısını kart kullanarak açtıktan sonra içeriye girdi. Burada ilk hırsız odalara dağılarak maddi değeri olan eşya ve para aramaya başladı.