İstanbul'da yasaklı cinsel ürün operasyonu

Depoda, piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürünün yanı sıra, son kullanma tarihi değiştirilerek yeni son kullanma tarihi eklenen yaklaşık 8 bin 350 cips kutusu bulundu.Operasyonda Oğuz E, gözaltına alındı, depo mühürlendi.