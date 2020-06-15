İstanbul'da yasağa aldırış etmeyen pavyona polis baskını mekan mühürlendi

İstanbul’da yeni tip korona virüs salgınına rağmen ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. İşletme sahibi ve çalışanlar izinsiz alkollü mekan işlettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak idari para cezasına çarptırıldı.



