İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Metrekareye 10 kg yağış düşecek

Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." denildi.