İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Metrekareye 10 kg yağış düşecek
Dikkat hazırlıklarınızı şimdiden yapın! Yarın Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağış için saat vererek vatandaşları uyardı.
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, yarın sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini göstereceğini belirtti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da yarın Çarşamba sabah 05:00-09:00 arası kuvvetli yağış var. Önce Avrupa yakası sonra Anadolu yakasında etkili olur. Bu saatler arasında (4 saat) metrekareye 10 kg yağış görünüyor.
Sıcaklık düşüyor
Yağışla birlikte tüm Türkiye'de sıcaklıklar 3-4 derece daha düşecek. Bu düşüş 2 gün sürecek. Cumadan itibaren tekrar ısınarak mevsim ortalamasının üzerine çıkacak.