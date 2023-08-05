İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

İstanbul için yağmur sinyalleri!

Hava durumu ile ilgili sosyal medyada yapılan son paylaşım heyecan yarattı. Havaforum sitesinden yapılan paylaşımda “9-12 Ağustos tarihleri arası İstanbul için yağmur sinyalleri almaya başladık. Bir damlaya bile ihtiyacımız var. Takibe aldık, gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.