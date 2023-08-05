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İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

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İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

Aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken sıcaklıkların azalacağı tarih de merakla beklenmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını devam ettirirken 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağmur ihtimali var. İşte şehir şehir hava durumuyla birlikte tüm ayrıntılar...

İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

Sıcak havalar hala etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklıklara karşı vatandaşları uyarıyor. Öte yandan son gelen raporlara göre 5 Ağustos Cumartesi günü tam 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

Sıcaklıklar herkesin gündemindeki yerini korurken ne zaman yağmur yağacağı ve havaların ne zaman soğuyacağı da merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili heyecan yaratan açıklamalar da geldi.

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İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

İstanbul için yağmur sinyalleri!

Hava durumu ile ilgili sosyal medyada yapılan son paylaşım heyecan yarattı. Havaforum sitesinden yapılan paylaşımda “9-12 Ağustos tarihleri arası İstanbul için yağmur sinyalleri almaya başladık. Bir damlaya bile ihtiyacımız var. Takibe aldık, gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul'da yağmur sinyalleri! Yurt geneli için tarih verildi: 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji son verileri paylaştı

Öte yandan dördüncü kez Türkiye’yi etkilemesi beklendiği iddia edilen Afrika sıcak hava dalgası haberleri de yalanlandı.

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