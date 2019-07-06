İstanbul'da vatandaşlar plaja akın etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da vatandaşlar plaja akın etti

İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti.

İstanbul'da vatandaşlar plaja akın etti - Sayfa 1

İstanbul'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla serinlemek isteyen vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu. Çok sayıda kişi denizde yüzüp sahilde güneşlenirken, bazıları ise su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi. 

17
İstanbul'da vatandaşlar plaja akın etti - Sayfa 2

Aileleriyle sahile gelen çocuklar da hem yüzdü hem de kum oynayarak eğlendi. Ailesiyle birlikte Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Plajı’na gelen Feride Tatar güneşli günün tadını çıkardıklarını söyledi. 

27
İstanbul'da vatandaşlar plaja akın etti - Sayfa 3

Tatar, “Hava çok güzel çocuklar da eğleniyor. Hafta sonu olmasına rağmen güzel bir gün. Güneşleniyoruz şu anda, tadını çıkarmaya çalışıyoruz havanın” dedi. 

37
İstanbul'da vatandaşlar plaja akın etti - Sayfa 4

Serinlemek için plaja akın eden bazı vatandaşlar da aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

47