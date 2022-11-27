 İstanbul’da vale dehşeti! Aracını vermeyen gruba demir sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada

Ellerine demir sopaları geçiren şahıslar, arkadaş grubuna saldırdı. Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden biri, yerde de öldüresiye dövüldü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İŞTE O ANLARIN VİDEOSU