İstanbul'da vahşet! İş arkadaşını önce boğdu, sonra araçla götürdüğü arazideki kuyuya attı

Polis ekiplerinin yaptığı sorguda, Hurşit B. bir süre önce iş yerinde Hakan Ç. ile alkol aldığını ve aralarında tartışma çıktığını söyledi. Daha sonra da Hurşit B. tartışma sonucunda Hakan Ç.'yi boğarak öldürdüğünü bir araç ile Büyükçekmece'de iş yerine ait bir araziye giderek burada bulunan kuyuya attığını itiraf etti.