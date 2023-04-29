İstanbul'da vahşet! Çilingirle girilen evde yatak odasında çıplak ve kanlar içinde bulundu

İddiaya göre harita mühendisi H.Ö, bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. R.Ö.' ise aynı şekilde bir cinayet dosyasından aranması vardı.