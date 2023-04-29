İstanbul'da vahşet! Çilingirle girilen evde yatak odasında çıplak ve kanlar içinde bulundu
Kan donduran olayın adresi İstanbul Göktürk...Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti ve Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kayboldu. Sonrasında ise polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti.
İddiaya göre harita mühendisi H.Ö, bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. R.Ö.' ise aynı şekilde bir cinayet dosyasından aranması vardı.
Sabah'ın haberine göre ikili sürekli adres değiştirip saklanmak için kiralık ev tutuyorlardı. Ev sahibi H.Ö'ye de kendilerini depremzede olarak tanıtıp Göktürk'teki evi tuttular.
Geçtiğimiz hafta sonu daireden silah sesi duyulunca ev sahibine bir telefon gitti H.Ö'yü arayan arkadaşı evi hemen kontrol etmesini istedi evinin kapısını çilingire açtırıp içeri girdiğinde, yatak odasında çıplak halde bir kadın cesedi buldu ve polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin, 22 yaşındaki Buket Yorgancı olduğunu tespit etti. Apartmanın girişindeki güvenlik kamerası ile bölgedeki diğer kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, öldürülen Buket Yorgancı ile bir kişinin eve birlikte girdiklerini tespit etti.