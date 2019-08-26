İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

İSTANBUL Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak’ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi.