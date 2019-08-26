İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 1

İSTANBUL Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak’ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi.

17
İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 2

Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti.

27
İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 3

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

37
İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 4

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden ve uzman çavuş olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı.

47