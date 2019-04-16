İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Sayfa 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi. 

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Sayfa 2

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. 

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Sayfa 3

Narkotik polisinin daha önce belirlediği adreslere yönelik olarak birçok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Sayfa 4

Bağcılarda önceden belirlenen bir adreste ekiplerin baskın yaptığı sırada, şüphelinin ikamet ettiği adreste bulunan bir vatandaş camdan bebeği ile birlikte operasyonu seyretti. 

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