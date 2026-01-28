İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler emniyette sergilendi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 zanlıdan 37'si tutuklandı. Operasyonlarda 308 kilogram uyuşturucu, 1 ton 168 kilogram uyuşturucu ham madde ve 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilien uyuşturucular, Emniyet'in Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 1-27 Ocak tarihlerinde Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar'da düzenledikleri operasyonlarda 39 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 8 milyon 486 bin sentetik ecza hap, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin uyuşturucu hap, 208 bin captagon hap, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.