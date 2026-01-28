İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler emniyette sergilendi

Adreslerdeki aramalarda, 8 milyon 486 bin sentetik ecza hap, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin uyuşturucu hap, 208 bin captagon hap, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirildi.