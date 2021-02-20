İstanbul'da üst geçit otoyolun ortasına iniyor yayalar emekleyerek bariyer altından geçiyor

"Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz"

Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölülerimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz. Başka çaremiz yok. Keşke burada bir köprü olsa da herkes gelip gidebilse. Eskiden her hafta geliyordum. Şimdi korktuğum için daha az geliyorum. Çocuklarım gelmek istiyor, onlara da gitmeyin diyorum. Hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından bir ışık koysunlar. İnsanlar ölülerini ziyaret edip, dua edebilsinler" dedi.