İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?
Yağmur ve kar hasreti çeken İstanbul'da barajların doluluk oranları açıklandı. 4 ocak itibarıyla mega kentin ne kadar suyu kaldığı belli oldu. İSKİ verilerine göre, bugün İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32 olarak ölçüldü. Barajlardan gelen son görüntüler ise İstanbullu vatandaşları ürküttü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı.
Geçen yıla göre büyük düşüş
İstanbul’da geçtiğimiz yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.
Yüzde 50'yi gördü
Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.
Alibey barajı alarm veriyor
İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey barajında da düşüş olduğu belirlendi.