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İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?

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İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?

Yağmur ve kar hasreti çeken İstanbul'da barajların doluluk oranları açıklandı. 4 ocak itibarıyla mega kentin ne kadar suyu kaldığı belli oldu. İSKİ verilerine göre, bugün İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32 olarak ölçüldü. Barajlardan gelen son görüntüler ise İstanbullu vatandaşları ürküttü.

İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı.

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İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?

Geçen yıla göre büyük düşüş

İstanbul’da geçtiğimiz yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.

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İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?

Yüzde 50'yi gördü

Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

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İstanbul'da ürküten görüntü! Barajların doluluk oranı açıklandı ne kadar suyumuz kaldı?

 Alibey barajı alarm veriyor

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey barajında da düşüş olduğu belirlendi. 

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