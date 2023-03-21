İstanbul'da ünlü iş kadınının kafasında kadeh kırıp, yumrukla bayılttı sonra tecavüz etti!

Evli ve çocuklu olduğunu gizleyen adam, sevgilisi bunu öğrenip ayrılmak isteyince dehşeti yaşattı. İstanbul Beşiktaş'ta ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. İşte ondan sonra olanlar oldu.