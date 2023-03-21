İstanbul'da ünlü iş kadınının kafasında kadeh kırıp, yumrukla bayılttı sonra tecavüz etti!
İSTANBUL Beşiktaş'ta ünlü iş kadını dehşeti yaşadı. Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisi İbrahim B.'nin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen İbrahim B., 2 Mart günü ünlü iş kadınının evine girerek başında bardak kırıp bayılttıktan sonra tecavüz etti.
Evli ve çocuklu olduğunu gizleyen adam, sevgilisi bunu öğrenip ayrılmak isteyince dehşeti yaşattı. İstanbul Beşiktaş'ta ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. İşte ondan sonra olanlar oldu.
Sabah'ın haberine göre, reklamcı Lara B., İbrahim B. isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.
Araştırınca gerçekleri öğrendi
Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.
Ayrılmak isteyince evine zorla girdi
İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.
Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B.., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.