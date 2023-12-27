Üniversiteli Aslıhan dehşeti yaşadı! "Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçakladı
Kağıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kız, gece yarısı yeni taşınan arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandı. Belinden ağır yaralanarak 3 organı zarar gören genç kız, hastanede tedavi altına alındı. Polis bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı saldırganın peşine düştü.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.
Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.
Olayla ilgili konuşan Aslıhan Zengin, “Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasın girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış” dedi.