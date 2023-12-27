Üniversiteli Aslıhan dehşeti yaşadı! "Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçakladı

Olayla ilgili konuşan Aslıhan Zengin, “Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasın girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış” dedi.