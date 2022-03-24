İstanbul'da trafiği altüst eden kaza! 5 araç karıştı yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle Şişman'ın kullandığı araç, karşı yöne geçtikten sonra bariyerlere çarparak devrildi. Karşı şeritte seyir halindeki 3 araç da kazaya karıştı. Araçlarda sıkışan sürücüler Güneş ve Şişman ile kazaya karışan diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.