İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi
İSTANBUL'da İBB ekipleri İETT ve Özel Halk Otobüsleri'ne (ÖHO) sefer aralarında dezenfektasyon uygulaması yapıldı. Kadıköy'de de yapılan uygulamada hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan "Crystalin" kullanıldı.
Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan korona virüsü dünyanın pek çok ülkesine yayılırken, Türkiye’de de görüldü. Yakın temas, öksürük, tokalaşma gibi yollarla yayılan virüs, insanların kalabalık olduğu mekanlarda tedirginliğe neden oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından korona virüse karşı önlem almak için çalışma başlatıldı. Kadıköy'de de yapılan uygulamada hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan "Crystalin" kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı.
Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanıldı. Çalışmaların koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi.