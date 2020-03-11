İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi

Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan korona virüsü dünyanın pek çok ülkesine yayılırken, Türkiye’de de görüldü. Yakın temas, öksürük, tokalaşma gibi yollarla yayılan virüs, insanların kalabalık olduğu mekanlarda tedirginliğe neden oldu.