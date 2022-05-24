İstanbul'da toplu intihar şoku! 3 genç evde buluştu sonrası korkunç
İSTANBUL Kartal'da Cemre Bilmez (20) Mehmet Bilal B. (23) bir evde başlarından vurulmuş olarak bulundu. Cemre B. öldü, Mehmet Bilal B. ise hastaneye kaldırıldı. İki gencin, Y.İ.B. isimli arkadaşlarıyla intihar etmek için bir araya geldiği, Y.İ.B.’nin arkadaşlarının cesedini görünce toplu intihardan vazgeçtiği belirtiliyor.
Kartal'da Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Ardından polise yapılan ihbar korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.
İddiaya göre, Cemre B., Mehmet Bilal B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Evde görüşen arkadaşlardan Cemre B. ve Mehmet Bilal B. başlarından vuruldu. İki isim kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet B. ise hastaneye kaldırıldı.
İntihar için bir araya geldik
Polis olayla ilgili Y.İ.B.'nin ifadesine başvurdu. Y.İ.B., “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim.” dediği öğrenildi.
Beni Bilal'in yanına gömün!
Gençlerin toplu intihar için bir araya geldiği öğrenilirken, 3 gencin de intihar notu ortaya çıktı. Cemre B.'nin notunda “Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Bilal'in yanına gömün” dediği belirtilirken ailesine de “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” şeklinde not bıraktığı öğrenildi.