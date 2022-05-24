İstanbul'da toplu intihar şoku! 3 genç evde buluştu sonrası korkunç

İntihar için bir araya geldik

Polis olayla ilgili Y.İ.B.'nin ifadesine başvurdu. Y.İ.B., “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim.” dediği öğrenildi.