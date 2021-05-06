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İstanbul'da tesadüfen buldu şaştı kaldı: İçeri girsem kimse beni bulamaz

Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da tesadüfen buldu şaştı kaldı: İçeri girsem kimse beni bulamaz

İSTANBUL'un Sultangazi ilçesinde vatandaşların bulduğu devasa çukurlar görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da tesadüfen buldu şaştı kaldı: İçeri girsem kimse beni bulamaz

Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. İstanbul'da birçok noktasında çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları Yayla Mahallesi bölümüne dadandı.

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İstanbul'da tesadüfen buldu şaştı kaldı: İçeri girsem kimse beni bulamaz

Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı. 

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İstanbul'da tesadüfen buldu şaştı kaldı: İçeri girsem kimse beni bulamaz

Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi. 

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İstanbul'da tesadüfen buldu şaştı kaldı: İçeri girsem kimse beni bulamaz

Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik, deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar." dedi.

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